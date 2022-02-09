В Украине продолжает расти число новых случаев коронавируса. За прошлые сутки в нашей стране выявили 38 257 случаев заражения.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Минздрава.

Среди новых пациентов, по данным ведомства, 3 308 детей и 1 076 медиков. За сутки в больницы попали 4 385 человек. Смертельными оказались 240 случаев ковида. 17 063 человека выздоровели.

Вчера в Украине сделали 72 007 прививок от коронавируса. 21 212 человек получили первую дозу вакцину, 31 007 человек - вторую дозу. Дополнительную прививку сделали 688 человек, бустерную - 19 100 человек.

За все время пандемии в Украине зафиксировали уже 4 380 047 случаев ковида. 3 713 348 человек выздоровели, 101 887 случаев коронавируса оказались летальными.

Напомним, "Страна" писала о том, что специалисты прогнозируют, что в ближайшие дни в части регионов Украины объявят локдаун, а заболеваемость ковидом продолжит расти.

Также мы сообщали, что с пятницы три региона возвращаются в "красную" зону карантина. Речь идет о Закарпатской, Луганской и Хмельницкой областях.

Кроме того, мы писали, что в ближайшие две недели в Украине ждут пик заболеваемости коронавирусом.