В Украине ожидается всплеск коронавирусной инфекции в течение ближайших двух недель. Кроме того, скоро некоторые регионы могут перейти в красную зону адаптивного карантина.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Institute Юрий Ганиченко в ходе брифинга.

"Мы ожидаем в ближайшие дни собрание госкомиссии по ТЭБ и ЧС и принятия решения об отводе регионов на красный уровень эпидопасности. Основанием для вхождения на красный уровень является невыполнение двух или более показателей адаптивного карантина более трех дней подряд. Сейчас наиболее проблемным для регионов является коэффициент выявленных случаев и также уровень госпитализации", - сказал он.

По словам главы KSE, в Украине замедляются темпы заболеваемости ковидом, однако пик - еще впереди.

"Заболеваемость не спадает, мы видим замедление темпов роста. Рост еще продолжится, в ближайшие две недели мы увидим пик", - добавил эксперт.

Напомним, за прошлые сутки ковид подтвердился у 34 353 человек. Среди заболевших 3 095 детей и 955 медиков. За сутки в больницы попали 2 168 человек.

Также мы писали, что красная зона карантина в Украине в ближайшее время может расшириться на 13 областей.