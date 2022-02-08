В ближайшие две недели в Украине возможен пик заболеваемости COVID-19, а половина регионов могут перейти в "красный" уровень эпиднебезопасности.

Такие данные прогнозируют эксперты Киевской школы экономики.

"В ближайшие две недели мы увидим пик заболеваемости по выявленным случаям, но госпитализации могут расти и дальше", - сказал на брифинге во вторник руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

Он также добавил, что уже половина регионов находятся в зоне риска перехода в "красный" уровень эпиднебезопасности.

"Красная" зона риска только расширяется. Мы ожидаем в ближайшие дни собрания комиссии ТБНС и принятия решения о введении тех или иных регионов в "красный" уровень эпиднебезопасности", - сказал он.

Ганиченко уточнил, что "самым проблемным местом для регионов является коэффициент обнаружения, отвечающий за контроль и уровень госпитализации".

Кроме того, он сообщил, что темпы вакцинации выходят на плато на уровне 60-70 тыс. вакцинаций в сутки, и количество бустерных доз постепенно растет.

"Более 25% общего количества вакцинаций приходится на бустерные дозы", - сказал он.

Ранее в Министерстве здравоохранения спрогнозировали, что в ближайшие две недели в Украине будут выявлять до 60 тысяч заражений коронавирусной инфекцией в сутки.

В то же время, в начале этого месяца министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что пик заболеваемости ожидается в середине февраля.