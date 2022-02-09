В Киеве за прошлые сутки коронавирус выявили у 3 684 человек. Это антирекорд по новым случаям ковида в столице.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные утром 9 февраля на сайте Минздрава.

Предыдущий антирекорд в столице был установлен в субботу, 5 февраля, когда сообщалось о 3 173 новых заражениях.

Всего в Киеве за период наблюдения лабораторно подтвержден 390 081 случай заболевания Covid-19, 343 418 пациентов выздоровели, 8 628 - умерли.

Между тем, в Украине продолжает расти число новых случаев коронавируса. За прошлые сутки в нашей стране выявили 38 257 случаев заражения.

Напомним, "Страна" писала о том, что специалисты прогнозируют, что в ближайшие дни в части регионов Украины объявят локдаун, а заболеваемость ковидом продолжит расти.

Также мы сообщали, что с пятницы три региона возвращаются в "красную" зону карантина. Речь идет о Закарпатской, Луганской и Хмельницкой областях.

Кроме того, ранее в Министерстве здравоохранения спрогнозировали, что в ближайшие две недели в Украине будут выявлять до 60 тысяч заражений коронавирусной инфекцией в сутки. Это связано со штаммом коронавируса "Омикрон".