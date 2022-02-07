Программу "єПідтримка" планируют расширить на лиц с инвалидностью I и II групп, чтобы они, как и люди старше 60 лет, смогли купить лекарства на "Вовину тысячу".

Об этом сообщает сайт президента Украины со ссылкой на селекторное совещание в Офисе президента в понедельник, 7 февраля.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, на этой неделе правительство примет решение о расширении инициированной президентом программы "єПідтримка". Кроме людей старше 60 лет, покупать лекарства за предоставленные государством средства смогут и лица с инвалидностью I и II групп.

Также в ближайшее время появится возможность потратить "Вовину тысячу" и на коммунальные услуги.

Шмыгаль сообщил, что в рамках программы "єПідтримка" украинцам перечислено 7,8 млрд гривен.

Кроме того, премьер-министр Украины дал поручение Министерству финансов сделать прогноз выплат за бустерную вакцинацию.

Напомним, что с сегодняшнего дня подросткам в Украине начали выплачивать "Вовину тысячу" за вакцинацию.

Также "Страна" рассказывала, на что украинцы чаще всего тратят "Вовину тысячу". Как оказалось, чаще всего этими виртуальными деньгами оплачивают покупку книг и билеты в кино.