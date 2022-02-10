В Польше сократят период изоляции для людей, инфицированных коронавирусом, и смягчат карантинные ограничения.

Об этом заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, который считает, что пандемия COVID-19 близка к завершению, сообщает Reuters.

"Мы имеем дело с началом конца пандемии... В феврале снижение числа инфекций должно быть относительно большим", - заявил Адам Недзельски на пресс-конференции.

По его словам, с 15 февраля период изоляции для людей с COVID-19 будет сокращен до семи дней (ранее было 10). Люди в одном домохозяйстве будут находиться на карантине только в течение периода изоляции.

С 11 февраля люди, не проживающие с зараженным человеком и контактировавшие с ним, не будут помещаться в карантин. Карантин для путешественников без свидетельства о прививке от COVID также будет сокращен до семи дней.

В свою очередь министр образования Пшемыслав Чарнек заявил, что школьники вернутся к очным занятиям с 21 февраля.

Всего две недели назад в Польше было зафиксировано рекордное ежедневное количество случаев заболевания, но в связи с понижением количества случаев заражения власти считают, что пришло время внести изменения в правила карантина.

Министр здравоохранения Недзельский считает, что Польша может снять ограничения в марте, если ежедневное число случаев заражения продолжит падать нынешними темпами.

"Если темпы снижения заболеваемости останутся неизменными, есть реальная перспектива снятия ограничений в марте", - сообщил он.

Ношение масок в закрытых помещениях станет рекомендацией, а не требованием. Однако пока ношение масок в закрытых помещениях остается требованием и существуют ограничения на количество непривитых людей, допущенных в рестораны и другие общественные места.

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