Основатель корпорации Microsoft и миллиардер Билл Гейтс, который в последнее время вдруг стал экспертом по коронавирусу, написал книгу "Как предотвратить следующую пандемию". В ней бизнесмен описал шаги, при помощи которых можно избежать пандемий в будущем и обеспечить более качественное медицинское обслуживание для всех людей на планете.

Об этом он сообщил в своем блоге 8 февраля.

"Я слежу за COVID-19 с момента его появления, работаю с экспертами из Gates Foundation и со сторонними экспертами, которые выступают за более справедливые ответные меры и на протяжении десятилетий борются с инфекционными заболеваниями. В ходе этой работы я многое узнал и о пандемии, и о том, как предотвратить следующую, и хочу поделиться этими знаниями с людьми. Поэтому я начал писать книгу о том, как мы можем сделать так, чтобы никто больше не страдал из-за пандемии", - написал Гейтс.

По словам миллиардера, в книге он рассказывает об уроках, которые человечество может извлечь из пандемии коронавируса, об инновациях, необходимых для спасения жизней, об инструментах, которые нужны для того, чтобы своевременно остановить распространение патогенов.

Кроме того, Гейтс рассказывает о своих беседах с директором Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи и генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом.

Ожидается, что книга будет издана 3 мая.

Ранее Гейтс объявлял, когда закончится пандемия коронавируса.

Также он предрекал нашествие пандемий страшнее коронавирусной.