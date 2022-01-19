Основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил мир о будущих пандемиях, которые будут страшнее коронавируса. По его данным, в будущем мир может столкнуться с патогеном, вызывающим гораздо более высокий уровень смертности или тяжелых заболеваний, передает Financial Times.

Предприниматель считает, что в мире сохраняется опасность возникновения более страшных вирусов. Поэтому он призывает правительства стран выделить миллиарды на борьбу со следующими эпидемиями. По мнению Гейтса, на данный момент вся ответственность за решение проблемы неравного доступа к вакцинам возложена на филантропов и правительства богатых стран.

Бизнесмен добавил, что развитие инноваций для подготовки к следующей пандемии может быть полезно для решения других глобальных проблем в области здравоохранения. Среди них он назвал создание вакцины от ВИЧ-инфекции и более эффективных препаратов от туберкулеза и малярии.

Сам Гейтс совместно с британским фондом Wellcome Trust передаст $300 млн Коалиции по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI).

Коалиция собирает $3,5 млрд на проект, который ускорит разработку новых вакцин до 100 дней. Она также создала программу COVAX, которая помогает жителям бедных стран получать лекарства от коронавируса.

Напомним, ранее Гейтс заявлял, что после "омикроновой" волны COVID-19 наступит спад заболеваемости коронавирусом.

Ранее "Страна" писала о том, что Британия отменяет паспорта вакцинации, обязательное ношение масок и рекомендацию работать из дома.

Также мы сообщали, что Украина получит от Китая 200 тысяч доз ковид-вакцин, за качество которой производитель не отвечает.