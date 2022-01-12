Американский миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс, который раньше предполагал, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году, считает, что после "омикроновой" волны Covid-19 наступит спад заболеваемости ковидом.

Об этом Гейтс написал в Twitter.

"После того, как "Омикрон" пройдет по стране, в течение года будет значительно меньшее количество случаев заболевания, поэтому Covid-19 можно будет лечить скорее как сезонный грипп", - считает Гейтс.

Он считает, что из-за "Омикрона" у многих выработается иммунитет к коронавирусу, который будет держаться минимум на протяжении года. Впрочем, по его словам, системы здравоохранения стран из-за этой разновидности ковида столкнутся с трудностями.

"Большинство тяжелых случаев заражения Covid-19 придется на тех, кто не прошел вакцинацию... Возможно, какое-то время нам придется делать ежегодную прививку против Covid-19", - заявил он.

Напомним, "Страна" писала о том, что в ВОЗ прогнозируют заражение штаммом "Омикрон" более половины населения Европы уже в ближайшие недели.

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