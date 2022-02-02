Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) забили тревогу по поводу тысяч тонн использованных масок, шприцев, палочек и пробирок для тестов и тысячах литров химических растворов, образовавшихся во время пандемии COVID-19. Эти медицинские отходы угрожают здоровью людей и окружающей среде и требуют утилизации.

Об этом сообщает сайт ООН со ссылкой на доклад ВОЗ.

Тонны шприцев, игл и одноразовых халатов

С марта 2020 по ноябрь 2021 года только в рамках совместной инициативы ООН по борьбе с COVID-19 было закуплено примерно 87 тысяч тонн средств индивидуальной защиты (СИЗ). Почти все эти медицинские комбинезоны, очки и другие изделия в итоге превратились в отходы.

В рамках борьбы с пандемией было также заказано свыше 140 миллионов тест-систем, из которых могут образоваться 2 600 тонн неинфицированных отходов. Это в основном пластик и 731 тысяча литров химических веществ, которых достаточно, чтобы на треть заполнить бассейн олимпийских размеров. Кроме того, в мире было введено более 8 миллиардов доз вакцин, что привело к появлению еще 144 тонн отходов в виде шприцев, игл и контейнеров для их сбора.

А сколько в мире используют одноразовых медицинских масок, вообще сложно подсчитать.

У трети больниц нет оборудования для утилизации медотходов

В период пандемии основное внимание уделяется спасению жизни людей и предотвращению распространения вируса, а тема безопасной утилизации медицинских отходов остается в тени.

"Жизненно важно обеспечить медицинских работников необходимыми СИЗ. Но не менее важно обеспечить безопасное использование этих средств без ущерба для окружающей среды", - заявил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Для этого необходимы эффективные системы утилизации, в том числе четкие инструкции медицинским работникам о том, как поступать с СИЗ и другими средствами медицинского назначения после использования.

Сегодня 30%, а в наименее развитых странах – 60% медицинских учреждений не имеют оборудования для утилизации отходов, связанных с COVID-19.

Горы свалок с иглами, химическими веществами и другими медицинскими отходами ведут к загрязнению воздуха, воды и почвы и распространению инфекций через вредителей, переносящих болезни.

Нужны срочные меры по утилизации гор отходов

В ВОЗ полагают, что сегодня необходимы серьезные изменения в подходах к утилизации медицинских отходов на всех уровнях – от производителя до отдельной больницы.

В докладе содержатся рекомендации по обеспечению безопасных и экологически невредных методов утилизации средств борьбы с COVID-19.

"Неэффективная и ненадлежащая утилизация медицинских отходов может иметь серьезные последствия для здоровья населения и окружающей среды и наносить серьезный ущерб здоровью людей и планеты", – предупредил директор группы по ВИЧ, здоровью и развитию ПРООН Мандип Дхаливал.

Осенью "Страна" рассказывала, как в Украине сбросили на землю шесть тонн опасного медицинского мусора из ковид-отделений.

Также мы приводили объяснение Минздрава, как важно утилизировать медицинские отходы.