В Киевской области разоблачили общество по переработке мусора , которое вместо сжигания тонн медицинского мусора из COVID-отделений просто оставляло опасные отходы на земле.

Об этом сообщают пресс-службы Нацполиции и Офиса генпрокурора.

Согласно данным следствия участники организованной преступной группировки, использовали подконтрольное общество по переработке отходов и в течение 2020-2021 годов получили для утилизации от представителей учреждений здравоохранения более 6 тыс. тонн опасных медицинских отходов.

Отходы общество сбрасывало на земельные участки в Киевской, Николаевской и Львовской областях.

"Среди них отходы из инфекционных больниц и COVID-отделений: пробирки с кровью, биологическими жидкостями, медицинские перчатки, шприцы, иглы, бинты, люминесцентные лампы и т.д. Вместо сжигания они сбрасывали их на земельные участки в Киевской, Николаевской и Львовской областях", - сказано в сообщении.

Как выяснилось, еще в апреле текущего года лицензии предприятия на операции по обращению с опасными отходами были аннулированы, но работники продолжали заключать договора об утилизации медицинских доходов и таким образом завладели более чем полумиллионом гривень.

"Следователи по процессуальному руководству Специализированной экологической прокуратуры сообщили злоумышленникам о подозрении по ч. 3 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений), ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении полиции.

За совершенное злоумышленникам грозит заключение сроком до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и конфискацией имущества.

Ранее в МОЗ Украины рассказали, как важно утилизировать медицинские отходы.

Также сообщалось, что Киевская прокуратура установила случаи незаконного обращения с опасными медицинскими отходами.