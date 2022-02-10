Учены из США выяснили, что те, кто перенес коронавирус, даже если заболевание протекало в легкой форме, подвержены повышенному риску развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Об этом сообщает Nature Medicine.

Исследование провели ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Была проанализирована выборка из более чем 153 тысяч человек, которые переболели ковидом, кроме того были набраны две контрольные группы.

У авторов исследования была цель оценить риск наступления смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в течение года как для всех, так и для тех, кто лечился от ковида. Как выяснилось, в первый месяц после заражения коронавирусом люди подвержены повышенному риску развития болезней сердечно-сосудистой системы и ряда опасных состояний (цереброваскулярных заболеваний, аритмии, ишемической и неишемической болезней сердца и т.п.).

Ученые пришли к выводу, что перенесшие коронавирус, даже в легкой форме, в течение от месяца до года после заражения подвержены повышенному риску развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

"Наши результаты свидетельствуют о том, что риск сердечно-сосудистых заболеваний в течение одного года у выживших после острого COVID-19 значительный. Пути ухода за теми, кто пережил тяжелую форму COVID-19, должны включать внимание к сердечно-сосудистым заболеваниям", - рассказали ученые.

Напомним, немецкие ученые выяснили, что дисфункция внутренних стенок кровеносных сосудов повышает риск тяжелого течения Сovid-19.

Также сообщалось, что медики перечислили болезненные кожные проявления штамма коронавируса "Омикрон".