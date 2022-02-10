Лидер "Либерально-демократической партии России" (ЛДПР) и депутат Госдумы 75-летний Владимир Жириновский, который был госпитализирован в связи с COVID-19, перестал узнавать окружающих.

Об этом сообщает издание "Ура.Ру" со ссылкой на собственные источники в четверг, 10 февраля.

"Владимир Жириновский не узнает соратников, родных и врачей. Его состояние остается тяжелым и медики не дают никаких прогнозов по поводу дальнейшего развития событий", - рассказали источники издания.

При этом в ЛДПР продолжают заявлять, что Жириновский чувствует себя хорошо, работает с документами и дает поручения по телефону. В партии прогнозируют, что в ближайшее время политик вернется к полноценной работе.

Напомним, что еще накануне в российских изданиях появлялась противоречивая информация о состоянии здоровья Жириновского. Так, источники изданий "Ура.Ру" и "РБК" сообщали, что состояние здоровья Жириновского ухудшилось и его подключили к аппарату ИВЛ. При этом, по данным издания "Российская газета", в пресс-службе ЛДПР заявляли об обратном - что политик чувствует себя хорошо и продолжает работать.

Ранее "Страна" сообщала, что в Минздраве России рассказали, что у главы ЛДПР обнаружили штамм "омикрон".

Также мы писали, что в декабре 2021 года Владимир Жириновский заявил, что сделал уже седьмую прививку от коронавируса. Он опубликовал видео, на котором запечатлен процесс вакцинации. По его словам, в этот раз ему ввели дозу "КовиВака". До этого Жириновский говорил, что вакцинировался другими российскими препаратами - "Спутником" и "Эпиваком".