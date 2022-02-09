В российских изданиях появляется противоречивая информация о состоянии здоровья лидера "Либерально-демократическая партии России" и депутата Госдумы 75-летнего Владимира Жириновского, которого госпитализировали с коронавирусом.

Источники изданий "Ура Ру" и "РБК" сообщили, что состояние здоровья Жириновского ухудшилось и его подключили к аппарату ИВЛ. По словам собеседника издания, состояние российского политика критическое и сопутствующие болезни все осложняют.

Как пишет "Газета Ру" со ссылкой на слова директора НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекциониста Георгия Викулова сообщает, что если информация о подключении Жириновского к ИВЛ является правдой, то это может говорить о его "критическом состоянии".

"Владимир Жириновский пожилой уже мужчина, у него могут быть хронические заболевания и факторы риска в таком возрасте, в том числе избыточный вес", - сказал Вимкулов.

При этом в пресс-службе "ЛДПР", как пишет "Российская газета", заявляют об обратном - что политик чувствует себя хорошо и продолжает работать.

Напомним, в декабре прошлого года Жириновский рассказал, что сделал уже семь прививок от коронавируса.

Также сообщалось, что лидер "ЛДПР" сравнил пандемию с гражданской войной.