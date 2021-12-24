Председатель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский раскритиковал кумиров современной молодежи, в частности рэпера Моргенштерна. Он пожаловался на них президенту России Владимиру Путину.

Об этом политик заявил 24 декабря во время заседания Госсовета и совета по науке и образованию, трансляцию которого вел телеканал "Россия 24".

Российский парламентарий посетовал, что многие студенты не воспринимают информацию, которую им пытаются донести преподаватели, и уходят к блогерам, поддаются их влиянию. К блогерам Жириновский причислил и Моргенштерна.

"Не буду фамилию этого чудака называть, он сбежал из страны, один блогер. Вот этот вот чудак, который нецензурной бранью там какие-то песенки сочиняет, он кумир молодежи. Ну это что такое? Потому что к ним к молодежи не пришли другие преподаватели", - возмутился либерал-демократ.

По мнению Жириновского, с новым поколением нужно говорить другим языком, чтобы ему было интересно. В связи с этим политик предложил свою кандидатуру в качестве следующего спикера общества "Знание".

Путин пообещал рассмотреть возможность выступления Жириновского, так как он, по мнению президента, может многое рассказать.

Ранее "Страна" писала, что в конце ноября председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что Моргенштерн занимается торговлей наркотиками в социальных сетях.

Вскоре после этого стало известно, что рэпер уехал из России сначала в Белоруссию, а затем в ОАЭ.