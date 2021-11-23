Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин обвинил известного российского рэпера Моргенштерна (настоящее имя Алишер Валеев)в торговле наркотиками в социальных сетях.

Об этом Бастрыкин заявил в ходе совместной международной конференции юрфака МГУ и МГЮА

"Моргенштерн торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях....А мы все сиди абстрактно обсуждаем, что человек - высшая ценность и нарушать права человека нельзя", - заявил он.

Напомним, Моргенштерн дважды попал в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

Также сообщалось, что российские следователи решили проверить Моргенштерна за его слова о Дне Победы в интервью для Ксении Собчак, хотя артист уже за них извинился. Высказывания артиста оскорбили организацию "Ветераны России", которая обратилась в Следственный комитет, а глава СК РФ Александр Бастрыкин в свою очередь поручил проверить слова Моргенштерна.

Ранее мы писали, что Моргенштерна обвинили в причастности к бойне в университете Перми, поскольку убивший шестерых человек студент-первокурсник был его фанатом.