Российский репер Моргенштерн дважды попал в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, который был составлен Министерством культуры и информационной политики.

Первый раз он внесен в перечень 29 апреля под номером 33 как Алишер Валеев. А второй раз - 15 сентября как Алишер Моргенштерн. Об этом стало известно из перечня, опубликованного на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины.

Известно, что Моргенштер и Валеев один и тот же человек. Валеев - это настоящая фамилия, а Моргенштерн - сценическое имя артиста.

Напомним, 3 ноября в список угроз нацбезопасности Украины внесли российского юмориста Максима Галкина. Также в черный список Украины попал украинский актер Томусяк. Из-за этого разгорелся настоящий скандал. Артист заявил, что попал в "черный список" Минкульта по ошибке и потребовал извинений от Зеленского и СБУ. По его словам, его включили в список по доносу какого-то активиста.

Как стало известно, министр культуры Ткаченко признал, что система нуждается в доработке и обратился к СБУ. После этого спецслужба извинилась и исключила украинского актера Томусяка из списка угроз нацбезопасности.