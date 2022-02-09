У лидера "Либерально-демократическая партии России" и депутата Государственной Думы России Владимира Жириновского, которого госпитализировали с коронавирусом, обнаружили штамм "Омикрон".

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на информацию Министерства здравоохранения Российской федерации.

В министерстве рассказали, что Жириновский со 2 февраля и по сегодняшний день находится в Центральной клинической больнице Москвы, где получает всю нужную помощь. Его состояние на данный момент оценивается как стабильное.

Кроме того сообщается, что у 75-летнего российского политика обнаружили штамм коронавируса "Омикрон".

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что Жириновский находится в критическом состоянии и его подключили к ИВЛ. При этом в пресс-службе "ЛДПР" заявляют, что что политик чувствует себя хорошо и продолжает работать.

Напомним, в декабре прошлого года Владимир Жириновский сделал седьмую прививку от коронавируса. Политик рассказывал, что вакцинировался российскими препаратами - "Спутником", "Эпиваком" и "КовиВаком".

Также сообщалось, что Жириновский призвал россиян чаще ходить в туалет.