Председатель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский заявил, что Россия должна начать бомбить Украину и Запад ранним утром 1 января следующего года.

Об этом он сказал в эфире "ЛДПР-ТВ".

Жириновский рассказал, что в последнее время было предотвращено множество терактов и утверждает, что их якобы могли готовить диверсанты, подготовленные в центрах на территории Украины.

"Если б я был во главе государства, я бы использовал сейчас... пока вроде договорились: давайте в Женеве там в январе соберемся. Надо просто шарахнуть в ночь с 31 декабря на 1 (января - Ред.), уже все подшофе. Часа в 4 утра, в 5 утра. когда весь этот Запад будет в лежку лежать. Не обязательно их всех бомбить! Но выборочно - но наказать надо кого-то, напугать надо кого-то", - заявил российский политик.

Призыв к таким кардинальным мерам он объяснил тем, что иначе России будут угрожать санкциями. А угрозы санкций слышат дети и боятся.

Напомним, Жириновский предложил направить в Польшу десантный полк из-за инцидента с флагом РФ на шашечном турнире.

Также сообщалось, что Жириновский в прямом эфире завыл по-волчьи, рассказывая о Третьей мировой.