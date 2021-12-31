Вчера, 30 декабря, председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский Молодежный Центр ЛДПР, где сыграл в видеоигру, в которой успешно захватил нашу столицу - Киев.

Об этом сообщает "Молодежь ЛДПР" в Instagram.

"Сегодня Лидер ЛДПР, Владимир Вольфович Жириновский посетил Молодежный Центр ЛДПР и сыграл в компьютерную игру Sid Meier’s Civilization V, где успешно завоевал столицу Украины", - говорится в сообщении Молодежного центра.

Напомним, ранее мы писали о том, что Владимир Жириновский заявил, что Россия должна начать бомбить Украину и Запад ранним утром 1 января следующего года. По его словам, последнее время было предотвращено множество терактов, он также утверждает, что их якобы могли готовить диверсанты, подготовленные в центрах на территории Украины. Призыв к таким кардинальным мерам он объяснил тем, что иначе России будут угрожать санкциями. А угрозы санкций слышат дети и боятся.

Также мы сообщали, что Жириновский решил подарить четырехлетней девочке игрушку и заодно предсказал будущее малышки, в котором она вступит в детскую организацию ЛДПР.