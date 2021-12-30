Председатель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский решил подарить четырехлетней девочке игрушку и заодно предсказал будущее малышки, в котором она вступит в детскую организацию ЛДПР.

Об этом российский политик сказал в эфире "ЛДПР-ТВ".

Четырехлетняя Даша из Москвы прислала Жириновскому письмо, в котором попросила интерактивную игрушку. Тот показал собачку, которая умеет кивать головой, и пообещал вместе с игрушкой передать и мешочек.

Содержимое мешочка он предложил передать своей бабушке, которая живет одна в лесу, потому что ее бросили дети (родители девочки). В пустой пакетик он рекомендовал ей собрать шишки, грибы и орехи и принести их родителям.

"И скажешь: родители, что вы такие подлые? Почему бабушка одна в лесу живет, плачет?" - сказал Жириновский.

После чего, как предсказал Жириновский, девочка уйдёт из дому и вступит в детскую организацию ЛДПР. А затем выйдет к правительству России с одиночным пикетом с плакатом "спасите мою бабушку" и будет задержана.

"Депутат Власов (Василий Власов - депутат госдумы РФ - Ред.) попытается тебя освободить, ему это не удастся. Он подождет когда тебе станет 18 лет и женится на тебе. Это будет самый большой подарок для тебя и самая большая трагедия в его личной жизни", - расписал девочке линию жизни Жириновский.

Напомним, Жириновский призвал начать бомбить Украину и Запад уже с раннего утра 1 января.

Также сообщалось, что Жириновский призвал россиян чаще ходить в туалет

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