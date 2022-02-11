В Украине заболеваемость ковидом немного пошла на спад. За прошедшие сутки в нашей стране выявили 41 229 случаев заражения (вчера было 41 694 - Ред.).

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная утром в пятницу, 11 февраля, пресс-службой Министерством здравоохранения Украины в Facebook.

В Украине за прошлые сутки, по данным ведомства, коронавирус обнаружили у 3 369 детей и 1 247 медиков. 3 936 человек попали в больницы. Летальными оказались 236 случаев коронавируса. 20 850 человек выздоровели.

За день в Украине сделали 72 255 прививок от ковида. Первую дозу вакцины получили 20 826 человек, еще 30 641 человек получил вторую дозу. Дополнительную прививку сделали 469 человек, бустерную - 20 319 человек.

За все время пандемии в Украине выявили уже 4 462 970 случаев коронавируса. 3 750 826 человек выздоровели. 102 403 случая оказались летальными.

Напомним, вчера глава Минздрава Ляшко заявил, что Украина вышла на пик нынешней волны коронавируса. По его словам, в этой ковид-волне растет число случаев заболевания, но не количество госпитализаций, что уменьшает нагрузку на стационарную медпомощь.

Также мы писали, что украинцы с симптомами гриппа, ОРВИ и ковида могут открывать е-больничный дистанционно.