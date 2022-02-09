Пациенты с симптомами гриппа, ОРВИ или Covid-19 имеют возможность открывать электронный больничный дистанционно без визита к врачу. Если болезнь продолжается дольше 5 дней, человеку необходимо лично явиться на прием к доктору.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 9 февраля.

"Пациенты, имеющие проявления гриппа, острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, или острой респираторной болезни могут открыть электронный больничный без визита к врачу", - сказал он на брифинге в среду.

По словам Ляшко, это предусмотрено приказом Минздрава №233 "Об особенностях формирования медицинских заключений в редких случаях", который уже зарегистрировал Минюст.

Также он добавил, что при наличии симптомов указанных заболеваний пациент имеет право позвонить по телефону своему врачу и получить от него рекомендации по лечению. По результатам такой консультации врач может сформировать медицинское заключение о временной нетрудоспособности на период до пяти дней, который является основанием для открытия е-больничного.

"Если болезнь будет продолжаться дольше, пациент должен обратиться к врачу на личное освидетельствование для продления срока своей нетрудоспособности путем создания нового медицинского заключения", - сказал Ляшко.

Глава Минздрава объяснил, что такой подход значительно разгрузит врача и позволит другим пациентам избежать дополнительных контактов с больными Covid-19.

Кроме того, ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявлял, что переболевшим ковидом можно не сдавать тест для выхода из самоизоляции, если через 10 дней у них исчезли симптомы коронавируса, и они не проявляются в течение трех дней, а сроки изоляции были соблюдены.

Между тем в Украине продолжает расти число новых случаев коронавируса. За прошлые сутки в нашей стране выявили 38 257 случаев заражения.