В пятницу, 11 февраля, в Украине расширилась красная зона карантина. К Ивано-Франковской и Ровенской областям присоединились Луганская, Закарпатская и Хмельницкая.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, обнародованные 11 февраля.

На сегодня только Полтавский регион пока еще остается в желтой зоне.

В красной зоне находятся такие области:

Ровенская,

Ивано-Франковская,

Луганская,

Закарпатская,

Хмельницкая области.

Все остальные области Украины - оранжевые.

Напомним, по статистике Минздрава, в Украине второй день коронавирусом заражаются больше 41 тысячи человек. За прошлые сутки, 10 февраля, по данным ведомства, коронавирус обнаружили у 3 369 детей и 1 247 медиков. 3 936 человек попали в больницы. Летальными оказались 236 случаев коронавируса. 20 850 человек выздоровели.

Накануне министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина уже вышла на пик нынешней волны коронавируса.

Ранее "Страна" писала о том, что в Хмельницком начали продавать таблетки от ковида, однако Минздрав предупредил, что они могут быть фальсификатом.

Также мы сообщали, что по данным Минздрава, в Украине заболеваемость ковидом в 16 раз превышает норму.