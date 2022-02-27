Волноваха практически заблокирована российскими войсками. Об этом сообщил пресс-секретарь Донецкой областной администрации Татьяна Игнатченко.

По ее словам, город под контролем, но ситуация очень тяжелая, артобстрелы не прекращаются второй день, а от снарядов остаются воронки в 3-5 метров. Нет воды уже несколько дней. Нет электричества, потому что разбиты подстанции. Также нет газа и возможности завезти хлеб и продукты. У людей разряжены телефоны.

В центральной больнице находятся 11 раненых.



"Город практически заблокирован российскими военными – сволотой-сбродом-ихтамнетами-гореть-им-в-аду!

Местные власти создали штаб, чтобы когда прекратятся обстрелы – оперативно начать действовать. Обзванивают людей. Местные сидят по подвалам. Сколько погибших, у меня пока нет информации", - говорится в сообщении.

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В Киеве и области до утра понедельника комендантский час. В Василькове после удара ракетой случился большой пожар на нефтебазе. Под угрозой окружения Мариуполь. Российская техника зашла в Харьков.

Делегация России прибыла в Беларусь на переговоры с Украиной.

США и ЕС рассматривают возможность блокировки доступа отдельных банков и компаний России от платежной системы (по ссылке — что такое SWIFT и чем грозит отключение).

Обстановка к этому часу и анализ — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.