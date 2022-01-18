В "ДНР" заявили, что некие вооружённые люди без знаков различия заняли школу и лесное хозяйство в селе Новогнатовка под Волновахой, которые находится на контролируемой Украиной территории.

Об этом журналистам сообщил "замначальника управления Народной милиции ДНР" Эдуард Басурин.

"По информации из районной администрации в городе Волновахи, от жителей населенного пункта Новогнатовка поступают жалобы на противоправные действия украинских боевиков. Из сообщений стало известно, что в начале месяца около 60 боевиков без знаков различия заняли Новогнатовскую общеобразовательную школу и захвали территорию действующего лесного хозяйства для размещения там 12 бронемашин типа БТР и БМП", - сказал Басурин.

Тем временем источник "Страны" в правоохранительных органах опровергает эту информацию.

"Это фейк", - сообщил источник, сославшись на данные полиции Донецкой области.

Ранее в "ЛНР" заявили о гибели своего военного под обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины. После этого, как заявляется, "ЛНР" открыла ответный огонь по украинским позициям.

Также мы писали, что 10 января на Донбассе из-за подрыва взрывного устройства погибли двое украинских военных. Тогда же сообщалось, что противник два раза открывал огонь в сторону Песков из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.