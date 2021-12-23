"Глава Донецкой народной республики" Денис Пушилин, утверждавший, что у Украины якобы есть химическое оружие, которое она может применить на Донбассе, сделал еще одно заявление на этот счет. По его словам, оружие упаковано таким образом, что его можно сбрасывать с беспилотников.

Его слова приводит РИА Новости.

"Завезен был изначально антидот, дальше это химическое оружие, причем упаковано оно, если можно так сказать, таким образом, что его возможно сбрасывать и с беспилотного летательного аппарата. А такая практика в последние периоды часто применяется со стороны Украины", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".



Он добавил, что Украина своими поступками и действиями никогда не оставляла возможности решить ситуацию на Донбассе именно силовым способом.

"Сейчас как никогда близко к такому варианту развития событий", - считает Пушилин.

А "спикер Народной милиции ДНР" Эдуард Басурин сказал, что химоружие в Украину доставили из США. По его данным, этот груз прибыл в Борисполь в октябре в контейнерах.

Как писала "Страна", несколько дней назад в Министерстве обороны России заявили, что в Донецкой области работают представители американских частных военных компаний, а в Авдеевку и Красный Лиман и доставили резервуары с химикатами.

В Минобороны Украины это заявление назвали информационным прикрытием России для дальнейших провокаций на территории Украины.