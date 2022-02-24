В эти минуты происходит ожесточенный бой за Волноваху (Донецкая область, под контролем Киева). Житель села Стыла Старобешевского района (под контролем "ДНР"), которое находится рядом, сообщил "Стране", что задействованы все виды вооружения, особенно активно - тяжелая артиллерия. Люди спускаются в подвалы.

Ранее мы уже писали, что под Волновахой для ВСУ складывается крайне напряженная ситуация. Есть угроза взятия в котел.

А это откроет дорогу затем для окружения Мариуполя.

Напомним, рано утром 24 февраля президент РФ Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины.

Взрывы и стрельбу уже слышат жители нескольких украинских городов.

В МВД сообщили о захвате российскими военными двух сел в Луганской области. В Луцке подорвали телебашню, на военных складах Днепропетровской области пожары.

Подробнее о ситуации в Украине читайте в нашем обновляемом онлайне.