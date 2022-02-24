В четверг, 24 февраля, в Киеве в связи с российским вторжением объявлена воздушная угроза, всех просят спустится в бомбоубежища.

"Внимание! Зафиксирована воздушная угроза! В случае включения сирен просим всех срочно последовать в укрытия гражданской защиты!" - сообщили в КМДА.

Днем 24 февраля в Киеве включили сирены, которые слышат в разных районах города.

До этого появились видео российских вертолетов под Гостомелем - десятки штук. Украина заявляет, что несколько из них сбила. Также было видео вертолетов под Вышгородом. И фото сбитого транспортника ВСУ в Киевской области.

Также СМИ сообщают, что воздушная сирена звучит и во Львове.

А в Офисе президента заявили, что высока вероятность попытки воздушного десантирования в правительственный квартал.

"Страна" следит за происходящим в нашем обновляемом сюжете.

Также мы собрали в одном материале, что важного произошло по состоянию на 15:30.