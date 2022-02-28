В Офисе президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали сегодняшние переговоры российской и украинской делегаций.

Официальное заявление опубликовано на сайте Офиса президента Украины в понедельник, 28 февраля.

"Украинская и российская делегации, которые встретились в районе украинско-белорусской границы, провели первый раунд переговоров с целью нахождения точек соприкосновения для скорейшего прекращения огня и боевых действий.

Стороны подробно обсудили ряд ключевых тем, по которым они имеют перспективы нахождения взаимоприемлемых решений. Принято решение немедленно выйти на дополнительные консультации в столицах государств. После этого в ближайшее время должен пройти второй раунд переговоров украинской и российской сторон", - говорится в заявлении.

"В целом - повторяет то, что сказал Подоляк и дает хрупкую надежду на компромисс", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, что переговоры Украины и России, продолжавшиеся сегодня несколько часов, завершены. Стороны разъехались в свои столицы для проведения консультаций.

Также "Страна" сообщала, что глава российской переговорной делегации Мединский подвел итоги первой встречи с Украиной.

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