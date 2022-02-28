Путин дал старт "специальным экономическим мерам" противодействия антироссийским санкциям
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах из-за недружественных действий США и примкнувшим к ним государств, которые ввели жесткие антироссийские санкции.
Указ Путина содержит такие требования:
- Экспортеры должны продавать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022 года.
- Российским резидентам запрещено предоставлять иностранные займы в валюте и зачислять валюту на счета в банках за пределами страны.
Напомним, курсы доллара и евро в РФ обновили исторический максимум.
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