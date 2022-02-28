Президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах из-за недружественных действий США и примкнувшим к ним государств, которые ввели жесткие антироссийские санкции.

Указ Путина содержит такие требования:

Экспортеры должны продавать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022 года.

Российским резидентам запрещено предоставлять иностранные займы в валюте и зачислять валюту на счета в банках за пределами страны.

Напомним, курсы доллара и евро в РФ обновили исторический максимум.

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