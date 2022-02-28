Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), Северный и Тихоокеанский флот, а также командование дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом.

Об этом пишут российские СМИ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ, что Минобороны действует в соответствии с его приказом, согласно которому Путин приказал российскому оборонному ведомству перевести российские ядерные силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

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