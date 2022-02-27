В США отреагировали на приказ Владимира Путина Министерству обороны перевести российские ядерные силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Белый дом заявил, что США и НАТО не угрожают России.

Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Вашингтона, РФ приводит силы сдерживания в повышенную готовность на основании угроз, которые не существуют.

"США считают, что Россия приводит силы сдерживания в повышенную готовность на основании угроз, которые не существуют", - сказали в Белом доме.

А постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что приказ Путина о приведении российских сил сдерживания в состояние повышенной боевой готовности, является недопустимой эскалацией.

"Это означает, что президент Путин продолжает эскалацию этой войны в совершенно неприемлемой манере, и мы должны продолжать самым решительным образом пресекать его действия", - заявила Томас-Гринфилд.

Также постпред заверила, что американская авиация не будет действовать в небе над Украиной.

Эти реакции прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Впрочем, Путин говорил не об американских военных, а о введении санкций стран Запада против России. Именно это он назвал причиной приказа о приведении ядерных сил в боеготовность", - написал канал.

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