Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал российский Генштаб за "медлительность" действий в Украине и призвал к полномасштабному наступлению.

"В моем понимании выбранная тактика в Украине слишком медлительная. Она длится долго и, на мой взгляд, не эффективна.

Надо уже освобождать города и населенные пункты от бандеровцев, "Азова" и других нацистов. Полная координация действий военных, грамотная расстановка сил и решительный штурм. Все! Больше ничего не нужно.

Я прошу руководство страны, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина дать всем спецподразделениям соответствующий приказ, чтобы они смогли закончить с нацистами", - заявил Кадыров.

Напомним, в Киеве задержана группа "кадыровцев" на машине "скорой" помощи.

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В Киеве и области до утра понедельника комендантский час. В Васильевское после удара ракетой случился большой пожар на нефтебазе. Под угрозой окружения Мариуполь. Российская техника зашла в Харьков.

Делегация России прибыла в Беларусь на переговоры с Украиной.

США и ЕС рассматривают возможность блокировки доступа отдельных банков и компаний России от платежной системы (по ссылке — что такое SWIFT и чем грозит отключение).

Обстановка к этому часу и анализ — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.