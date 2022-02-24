Глава Чеченской Республики (ЧР) Рамзан Кадыров провел встречу с директором Федеральной службы войск национальной гвардии России – Главнокомандующим войсками национальной гвардии РФ Виктором Золотовым.

Об этом сообщает издание "Чечня сегодня".

Кроме того, появилась публикация помощника Главы ЧР Умара Даудова - видео из самолета, в котором за кадром слышен голос Рамзана Кадырова.

"Если даст Аллах, через пару минут мы будем на месте", - говорит Кадыров.

Данное видео породило многочисленные слухи о том, что Рамзан Кадыров прилетел на территорию Украины или Донбасса.

Также на кадрах можно заметить, что бойцы батальона Росгвардии "Юг" совершают намаз в некой лесистой местности.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале "военной операции" на территории Украины.

Ранее мы писали о том, что появилось видео допроса пленного россиянина в Черниговской области.

Также "Страна" публиковала список украинских городов, в которых ввели комендантский час.

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