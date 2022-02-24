Россия атакует границы Украины практически по всему периметру кордона с использованием артиллерии и тяжелой техники. Об этом сообщает МВД.

"Агрессия России прошла сегодня около 5:00. Нападение также произошло со стороны ТОТ АР Крым. В настоящее время через админграницу с полуострова фиксируется движение военной техники. Напомним, в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей атаки на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска проходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Ранее американское издание CNN сообщило, что танки со стороны Беларуси перешли украинскую границу. Также в сети соообщили, что на границе с Украиной со стороны России движутся большие колонны техники.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в Украине. В ответ на это в Украине ввели военное положение.

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