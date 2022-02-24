Американское издание CNN сообщает, что танки со стороны Беларуси перешли украинскую границу. В то же время в сети сообщают, что на границе с Украиной со стороны России движутся большие колонны техники.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции по защите Донбасса". В ответ президент Украины Владимир Зеленский объявил о военном положении на территории Украины.

Подробнее о ситуации в Украине читайте в нашем обновляемом онлайне.