Российские войска перешли границу с Крымом.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины, сопроводив это соответствующим роликом.

Ранее американское издание CNN сообщило, что танки со стороны Беларуси перешли украинскую границу. Также в сети соообщили, что на границе с Украиной со стороны России движутся большие колонны техники.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в Украине. В ответ на это в Украине ввели военное положение.

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