Глава Чечни Рамзан Кадыров решил вновь высказаться по поводу Украины, написав обращение к президенту Владимиру Зеленскому. Требует от главы государства исполнение Минских соглашений.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Господин Зеленский! Время клоунады подошло к концу. Наступил час исполнения долга перед собственным народом во избежание необратимых последствий. То есть, сегодня, как никогда, возникла необходимость выполнения Минских соглашений. Вы как гарант конституции и безопасности своего народа и государства просто обязаны сделать все от Вас зависящее для избежания кровопролития и установления мира. Президент Владимир Путин и народы России не хотят войны. Будьте благоразумны, господин Зеленский!", - написал Кадыров.

Далее он обратился к украинскому народу, сказав, что он "не поверит в то, что украинцы считают себя частью так называемого "западного мира" со всеми его вырожденческими "ценностями" и "русофобской истерией".

"Где-то в глубине души у меня теплится надежда на то, что эту историческую справедливость восстановит сам украинский народ без чьей-либо помощи извне", - пишет Кадыров.

Напомним, ранее Рамзан Кадыров заявил, что Соединенные Штаты для Украины ничего хорошего не желают, а пытается лишь диктовать свои условия России. По его мнению, Россия должна в такой ситуации "принимать меры". Кадыров заявил, что России следует действовать на упреждение.

Также Кадыров заявлял, что готов лично собрать 100 тысяч бойцов для захвата Украины.