В Сети распространяют видео с участием главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, в котором он говорит, что не хочет воевать с народом Украины.

Однако на самом деле, это лишь отрывок его выступления. В реальности смысл речи главы Чеченской Республики состоит в одобрении решения президента РФ Путина о военных действиях в Украине.

Напомним, что Кадыров выступил с обращением к Зеленскому, в котором заявил, что "время клоунады закончилось".

Также мы приводили слова Кадырова, который еще до начала военных действий в нашей стране сказал, что "на месте президента России он ввел бы войска в Украину и навел порядок".

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