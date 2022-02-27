В Киеве задержали группу "кадыровцев", которая передвигалась на машине "скорой помощи". О задержании сообщают силовики. Пока что других подробностей нет, но раньше была информация о том, что чеченские военные будут воевать с Украиной вместе с российскими военными, которые уже четвертый день обстреливают жилые кварталы и военные объекты многих украинских городов.

27 февраля россияне вошли в Харьков и собираются попасть в центр Киева со стороны Ирпеня и Бучи, где идут бои.

Отметим также, что спецслужбы Украины просят помочь найти колонну военных РФ, которые движутся в Киев на вражеской технике с обозначением буквы V.

"Это особо опасные террористы, прибывшие в Украину со специальным заданием. Техника движется в сторону Киева. Очень важно", - говорится в сообщении.

В нашем онлайне — что происходит в Украине сейчас, 27 февраля 2022 года. В телеграме "Политика Страны"— самые оперативные и главное новости, карта боевых действий, фото и видео.

В Киеве и области до утра понедельника комендантский час. В Васильевское после удара ракетой случился большой пожар на нефтебазе. Под угрозой окружения Мариуполь. Российская техника зашла в Харьков.

Делегация России прибыла в Беларусь на переговоры с Украиной.

США и ЕС рассматривают возможность блокировки доступа отдельных банков и компаний России от платежной системы (по ссылке — что такое SWIFT и чем грозит отключение).

Обстановка к этому часу и анализ — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.