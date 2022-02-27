В Киеве на железнодорожном вокзале введены дополнительные меры предосторожности - пассажирам, которые приезжают в столицу не разрешат покидать территорию вокзала до окончания в столице комендантского часа 28 февраля.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

"В связи с введением в Киеве и области комендантского часа до 08:00 понедельника 28 февраля высадка пассажиров из всех поездов в направлении Киева разрешена без права покинуть территорию вокзала", - сообщили в компании.

Что касается посадки на поезда, то она возможна только для тех пассажиров, которые уже находятся на территории вокзала Киев-Пассажирский. "Все зоны ожидания открыты для пассажиров", - уточнили в УЗ.

По состоянию на 27 февраля киевский ж/д вокзал избрали своим местом укрытия около 600 человек. Они ожидают свои поезда и прячутся там от обстрелов.

Напомним, из-за вооруженных столкновений в столице киевляне могут выходить из дома лишь по спецпропускам. Все, кто окажутся на улице, будут считаться диверсантами.

Как писала "Страна", на ж/д вокзале Киева сотни женщин пытаются выехать из столицы эвакуационным поездом. Люди под вой сирен также бежали прятаться на станцию метро.

Напомним, в нашем онлайне — что происходит в Украине сейчас, 27 февраля 2022 года. В телеграме "Политика Страны"— самые оперативные и главное новости, карта боевых действий, фото и видео.

В Киеве и области до утра понедельника комендантский час. В Васильевское после удара ракетой случился большой пожар на нефтебазе. Под угрозой окружения Мариуполь. Российская техника зашла в Харьков.

Делегация России прибыла в Беларусь на переговоры с Украиной.

США и ЕС рассматривают возможность блокировки доступа отдельных банков и компаний России от платежной системы (по ссылке — что такое SWIFT и чем грозит отключение).

Обстановка к этому часу и анализ — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.