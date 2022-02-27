Президент России Владимир Путин приказал Минобороны РФ перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

Речь идёт о ядерных боеголовках. Путин таким образом показывает, что все очень серьезно и отступать он не намерен.

Полное заявление Путина по приведению в боевую готовность сил сдерживания (то есть, ядерных сил):

"Вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею ввиду нелегитимные санкции, о которых все знают. Но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства", - сказал Путин главе Минобороны Сергею Шойгу и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову.

Они согласились с предложением Путина.

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