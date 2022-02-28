Президент Франции Эммануэль Макрон призвал российского коллегу Владимира Путина к прекращению огня на атакованной армией РФ территории Украины. Об этом шла речь в телефонном разговоре, который состоялся в понедельник, 28 февраля, между Макроном и Путиным. Об этом сообщает Елисейский дворец.

Президент Франции потребовал прекратить нападения на гражданское население, призвал сохранить гражданскую инфраструктуру и открыть доступ к дорогам.

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