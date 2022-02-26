США в координации с союзниками ввели санкции в отношении президента Российской Федерации Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и членов Совета Безопасности России, анонсированные накануне Белым домом.

Пресс-релиз об ограничениях опубликован на сайте Минфина США.

По словам Вашингтона, Путин и Лавров несут прямую ответственность за вторжение России в Украину.

"Казначейство крайне редко вводит ограничения против глав государств. Президент Путин присоединяется к очень небольшой группе, в которую входят такие деспоты, как Ким Чен Ын, Александр Лукашенко и Башар аль-Асад", - отметили в Минфине.

Кроме того, Государственный департамент США дополнительно указал на двух должностных лиц из правительства России и членов Совета безопасности, непосредственно ответственных за вторжение в Украину: министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба генерала армии Валерия Герасимова.

Также в санкционный список попали:

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации

Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки

Вячеслав Володин, спикер Госдумы

Сергей Иванов, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта

Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности Российской Федерации

Владимир Колокольцев, министр внутренних дел

Александр Бортников, директор ФСБ

Игорь Краснов, генеральный прокурор

Игорь Щеголев, полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе

Владимир Устинов, полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе

Виктор Золотов, директор Федеральной службы войск национальной гвардии, командующий войсками национальной гвардии.

"Вся собственность и интересы в собственности вышеперечисленных лиц, которые находятся в США или под контролем лиц из США, заблокированы. Кроме того, любые организации, которые прямо или косвенно принадлежат одному или нескольким заблокированным лицам на 50 и более процентов, также блокируются. Все транзакции, совершаемые лицами из США, которые связаны с какой-либо собственностью заблокированных лиц, запрещены", - сказано в пресс-релизе о санкциях.

Ранее "Страна" публиковала список фигурантов санкций США против России за вторжение в Украину.

Также США ввели санкции против России за признание ею "ЛНР" и "ДНР".