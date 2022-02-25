Под санкции попали крупнейшие банки РФ. Фото: rtvi.com

США за вторжение в Украину наложили на Россию экономические санкции, которые, по их мнению, будут иметь немедленные и долгосрочные последствия для российской экономики и финансовой системы. Санкции коротко упомянул в своей речи 24 февраля Джо Байден.

Теперь они опубликованы на сайте Министерства финансов США.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело экономические меры в партнерстве с союзниками, чтобы ударить по всем крупнейшим российским финансовым институтам и возможностям государства и еще больше изолировать РФ от мировой финансовой системы. Действия нацелены на почти 80 процентов всех банковских активов в России.

Всего Минфин наложил санкции на два крупнейших банка России, почти 90 дочерних финансовых учреждений по всему миру, на российские элиты и капитал крупных российских государственных предприятий и финансовых учреждений. 

Основные экономические санкции

Под них попали два крупнейших финансовых института России: Сбербанк России и "Банк ВТБ". Ежедневно российские финансовые институты проводят операции с иностранной валютой на сумму около 46 миллиардов долларов по всему миру, 80 процентов которых осуществляются в долларах США. Подавляющее большинство этих транзакций теперь будет сорвано отключением от обработки платежей через финансовую систему США двух банков, которые в совокупности составляют более половины всей банковской системы России по стоимости активов. 

OFAC требует от всех финансовых учреждений США в течение 30 дней закрыть все корреспондентские или сквозные счета Сбербанка и отклонить любые будущие транзакции с участием Сбербанка или его дочерних иностранных финансовых учреждений. Платежи, которые Сбербанк пытается обработать в долларах США для своих клиентов, будут сорваны и отклонены, как только платеж попадет в финансовое учреждение США.

OFAC также ввело полную блокировку "Банка ВТБ", второго по величине финансового учреждения РФ, которому принадлежит почти 20 процентов банковских активов в России. 

Блокировка других российских финучреждений

OFAC наложило блокирующие санкции еще на три крупных российских финансовых учреждения:

  • "Открытие"
  • "Новиком"
  • "Совкомбанк".

Эти три финансовых учреждения играют важную роль в российской экономике, владея совокупными активами на сумму 80 миллиардов долларов. 

В список санкций такжепопали:

  • 12 дочерних обществ "Открытия",  включая страховую компанию, банк и другие финансовые компании в России и на Кипре
  • 22 дочерних общества "Совкомбанка", в том числе финансовые компании в России и на Кипре. 

Санкции против капитала крупных государственных и частных предприятий

OFAC запретило операции и сделки американских лиц или на территории ССША с новыми долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней и капиталом российских государственных предприятий и организаций, работающих в секторе финансовых услуг.

Под эту категорию попали 13 крупных фирм. Это компании, критически важные для российской экономики, и шесть крупнейших российских финансовых учреждений. Теперь им строго запрещено привлекать деньги через рынок США - ключевой источник капитала и доходов.

OFAC определило следующие 11 российских организаций, которые находятся в собственности или под контролем правительства РФ, либо действовали в его интересах:

  • Сбербанк
  • "Газпромбанк"
  • "Россельхозбанк"
  • "Газпром"
  • "Газпром нефть"
  • "Транснефть"
  • "Ростелеком"
  • "РусГидро"
  • "Алроса"
  • "Совкомфлот"
  • "Российские железные дороги".

OFAC также выявило следующие три российских организации, которые работают или работали в секторе финансовых услуг экономики РФ:

"Альфа-Банк"

"Московский кредитный банк"

Сбербанк.

Санкции против российской элиты

Под них попали близкие к Путину владельцы больших активов, занимающие руководящие должности:

  • Сергей Сергеевич Иванов, сын Сергея Борисовича Иванова - спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Сын Сергея Иванова является генеральным директором российской государственной алмазодобывающей компании "Алроса" и членом совета директоров "Газпромбанка".
  • Андрей Патрушев, сын Николая Патрушева - секретаря Совета безопасности РФ. Андрей Патрушев занимал руководящие должности в "Газпром нефти" и работает в энергетическом секторе России.
  • Иван Сечин, сын Игоря Сечина - главного исполнительного директора, председателя правления совета директоров "Роснефти". Иван Сечин является заместителем начальника отдела в "Роснефти".

В элите финансового сектора под санкции попали:

  • Александр Ведяхин - первый заместитель председателя правления Сбербанка. 
  • Андрей Пучков и Юрий Соловьев - два высокопоставленных руководителя Банка ВТБ.
  • Жена Соловьева, Галина Улютина, ранее была замешана в схеме с золотым паспортом.

 Ранее "Страна" сообщала, что США ввели санкции против России за признание ею "ЛНР" и "ДНР".

Мы также публиковали тех, кто попал в этот санкционный список.

 

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