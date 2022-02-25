Опубликован список фигурантов санкций США против России за вторжение в Украину
США за вторжение в Украину наложили на Россию экономические санкции, которые, по их мнению, будут иметь немедленные и долгосрочные последствия для российской экономики и финансовой системы. Санкции коротко упомянул в своей речи 24 февраля Джо Байден.
Теперь они опубликованы на сайте Министерства финансов США.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело экономические меры в партнерстве с союзниками, чтобы ударить по всем крупнейшим российским финансовым институтам и возможностям государства и еще больше изолировать РФ от мировой финансовой системы. Действия нацелены на почти 80 процентов всех банковских активов в России.
Всего Минфин наложил санкции на два крупнейших банка России, почти 90 дочерних финансовых учреждений по всему миру, на российские элиты и капитал крупных российских государственных предприятий и финансовых учреждений.
Основные экономические санкции
Под них попали два крупнейших финансовых института России: Сбербанк России и "Банк ВТБ". Ежедневно российские финансовые институты проводят операции с иностранной валютой на сумму около 46 миллиардов долларов по всему миру, 80 процентов которых осуществляются в долларах США. Подавляющее большинство этих транзакций теперь будет сорвано отключением от обработки платежей через финансовую систему США двух банков, которые в совокупности составляют более половины всей банковской системы России по стоимости активов.
OFAC требует от всех финансовых учреждений США в течение 30 дней закрыть все корреспондентские или сквозные счета Сбербанка и отклонить любые будущие транзакции с участием Сбербанка или его дочерних иностранных финансовых учреждений. Платежи, которые Сбербанк пытается обработать в долларах США для своих клиентов, будут сорваны и отклонены, как только платеж попадет в финансовое учреждение США.
OFAC также ввело полную блокировку "Банка ВТБ", второго по величине финансового учреждения РФ, которому принадлежит почти 20 процентов банковских активов в России.
Блокировка других российских финучреждений
OFAC наложило блокирующие санкции еще на три крупных российских финансовых учреждения:
- "Открытие"
- "Новиком"
- "Совкомбанк".
Эти три финансовых учреждения играют важную роль в российской экономике, владея совокупными активами на сумму 80 миллиардов долларов.
В список санкций такжепопали:
- 12 дочерних обществ "Открытия", включая страховую компанию, банк и другие финансовые компании в России и на Кипре
- 22 дочерних общества "Совкомбанка", в том числе финансовые компании в России и на Кипре.
Санкции против капитала крупных государственных и частных предприятий
OFAC запретило операции и сделки американских лиц или на территории ССША с новыми долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней и капиталом российских государственных предприятий и организаций, работающих в секторе финансовых услуг.
Под эту категорию попали 13 крупных фирм. Это компании, критически важные для российской экономики, и шесть крупнейших российских финансовых учреждений. Теперь им строго запрещено привлекать деньги через рынок США - ключевой источник капитала и доходов.
OFAC определило следующие 11 российских организаций, которые находятся в собственности или под контролем правительства РФ, либо действовали в его интересах:
- Сбербанк
- "Газпромбанк"
- "Россельхозбанк"
- "Газпром"
- "Газпром нефть"
- "Транснефть"
- "Ростелеком"
- "РусГидро"
- "Алроса"
- "Совкомфлот"
- "Российские железные дороги".
OFAC также выявило следующие три российских организации, которые работают или работали в секторе финансовых услуг экономики РФ:
"Альфа-Банк"
"Московский кредитный банк"
Сбербанк.
Санкции против российской элиты
Под них попали близкие к Путину владельцы больших активов, занимающие руководящие должности:
- Сергей Сергеевич Иванов, сын Сергея Борисовича Иванова - спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Сын Сергея Иванова является генеральным директором российской государственной алмазодобывающей компании "Алроса" и членом совета директоров "Газпромбанка".
- Андрей Патрушев, сын Николая Патрушева - секретаря Совета безопасности РФ. Андрей Патрушев занимал руководящие должности в "Газпром нефти" и работает в энергетическом секторе России.
- Иван Сечин, сын Игоря Сечина - главного исполнительного директора, председателя правления совета директоров "Роснефти". Иван Сечин является заместителем начальника отдела в "Роснефти".
В элите финансового сектора под санкции попали:
- Александр Ведяхин - первый заместитель председателя правления Сбербанка.
- Андрей Пучков и Юрий Соловьев - два высокопоставленных руководителя Банка ВТБ.
- Жена Соловьева, Галина Улютина, ранее была замешана в схеме с золотым паспортом.
Ранее "Страна" сообщала, что США ввели санкции против России за признание ею "ЛНР" и "ДНР".
Мы также публиковали тех, кто попал в этот санкционный список.