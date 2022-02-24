Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что снимет все санкции, которые были введены СНБО, с тех украинцев, которые пойдут защищать Украину с оружием в руках.

Об этом он сказал в ходе брифинга.

"Я хочу сказать, что мы снимем санкции со всех граждан Украины решением СНБО, которые готовы с оружием в руках защищать наше государства в составе теробороны", - заявил Зеленский.

Напомним, утром 24 февраля президент РФ Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины. Взрывы и стрельбу слышат жители нескольких украинских городов.

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