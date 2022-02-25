Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС ввел санкции против президента России Владимира Путина и главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 25 февраля.

"Мы включили сегодня в санкционный список президента Путина и министра иностранных дел Лаврова", - заявил Жозеп Боррель.

Глава евродипломатии добавил, что Совет Евросоюза одобрил второй пакет персональных и экономических санкций против России.

По его словам, варианты новых ограничительных мер, среди которых отключение России от международной платежной системы SWIFT, еще могут быть приняты в случае необходимости. Также Брюссель намерен наложить санкции против граждан Белоруссии, "причастных к российской агрессии против Украины".

Напомним, что канцлер Австрии Карл Нехаммер рассказал, что Евросоюз согласовал "самый жесткий в истории" пакет санкций против России, в нем будут санкции против Путина и Лаврова.

При этом он сказал, что ЕС не будет вводить запрет на въезд в Европу Путину и Лаврову, однако счета и Путина, и Лаврова будут заморожены.

Кроме того, Соединенные Штаты планируют ввести санкции против президента России Владимира Путина уже в пятницу, 25 февраля, пишет CNN со ссылкой на источники.

"Российский лидер станет важнейшей мишенью в попытке наложить расходы на российскую экономику и ближайшее окружение Путина после российского вторжения в Украину", - говорится в сообщении.

По словам одного из источников, в санкционный список, вероятно, будут включены и другие российские официальные лица.

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