Зеленский поговорил с Байденом
Владимир Зеленский вечером 25 февраля поговорил по телефону с президентом США Джо Байденом.
Об этом президент Украины сообщил в своем Твиттер-аккаунте.
Стороны обсудили усиление санкций, конкретную оборонную помощь и антивоенную коалицию.
"Ужесточение санкций, конкретную оборонную помощь и антивоенную коалицию обсудил только с президентом США. Благодарен Соединенным Штатам за мощную поддержку Украины!" - написал Зеленский.
Как писала "Страна", сегодня утром премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Зеленский не вышел с ним на связь, хотя была договоренность созвониться.
Чуть позже западные СМИ сообщили о вывозе Зеленского в бункер. Из которого он якобы провел участие в саммите ЕС.
Однако вечером, когда уже стемнело, Зеленский записал видео, чтобы показать, что он находится в Киеве. Рядом с ним в кадре присутствовали глава Офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль, народный депутат Давид Арахамия и советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
"Мы все тут", - сказал Владимир Зеленский, перечисляя своих соратников.