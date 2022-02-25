Владимир Зеленский вечером 25 февраля поговорил по телефону с президентом США Джо Байденом.

Об этом президент Украины сообщил в своем Твиттер-аккаунте.

Стороны обсудили усиление санкций, конкретную оборонную помощь и антивоенную коалицию.

"Ужесточение санкций, конкретную оборонную помощь и антивоенную коалицию обсудил только с президентом США. Благодарен Соединенным Штатам за мощную поддержку Украины!" - написал Зеленский.

Как писала "Страна", сегодня утром премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Зеленский не вышел с ним на связь, хотя была договоренность созвониться.

Чуть позже западные СМИ сообщили о вывозе Зеленского в бункер. Из которого он якобы провел участие в саммите ЕС.

Однако вечером, когда уже стемнело, Зеленский записал видео, чтобы показать, что он находится в Киеве. Рядом с ним в кадре присутствовали глава Офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль, народный депутат Давид Арахамия и советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Мы все тут", - сказал Владимир Зеленский, перечисляя своих соратников.