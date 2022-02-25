США вводят санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Также под ограничения попали члены российского Совета безопасности.

Об этом во время брифинга в Белом доме заявила пресс-секретарь администрации Джо Байдена Джен Псаки.

"Для приведения к единству с решением наших европейских союзников США присоединяются к ним и введут санкции против президента Путина, министра Лаврова и членов национальной команды по безопасности", - сказала Псаки.

Напомним, буквально одновременно с выступлением Псаки верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС ввел санкции против президента России и главы Министерства иностранных дел РФ.

До официального объявления о введении этих санкций канцлер Австрии Карл Нехаммер рассказал, что Евросоюз согласовал "самый жесткий в истории" пакет ограничений против России с санкциями против Путина и Лаврова. При этом он добавил, что ЕС не будет вводить запрет на въезд в Европу Путину и Лаврову.